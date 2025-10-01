Избавляемся от сахарной зависимости — 7 дней, и вы забудете о сладком

Желание постоянно тянуться к шоколадке или пирожному знакомо многим. Но на самом деле тяга к сладкому поддается контролю, если знать, как правильно перестроить привычки. Семь дней дисциплины — и зависимость заметно ослабевает.

Первый шаг — заменить сладости фруктами, особенно бананами и яблоками: они дают натуральную сладость и насыщают. На второй день стоит добавить больше белка — яйца, рыбу или творог, чтобы дольше сохранялось чувство сытости. На третий день важно пить больше воды: жажда часто маскируется под желание съесть сладкое. К четвертому дню помогает зеленый чай и горький шоколад в малых количествах. На пятый день стоит исключить все быстрые углеводы, оставив только здоровые перекусы. Шестой день — это внимание к режиму сна: недосып усиливает тягу. На седьмой день организм привыкает к новому питанию, и привычка к сладкому уходит. Такой мини-курс позволяет перестать зависеть от сахара и легче контролировать свое питание.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.