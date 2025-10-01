Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:22

Избавляемся от сахарной зависимости — 7 дней, и вы забудете о сладком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Желание постоянно тянуться к шоколадке или пирожному знакомо многим. Но на самом деле тяга к сладкому поддается контролю, если знать, как правильно перестроить привычки. Семь дней дисциплины — и зависимость заметно ослабевает.

Первый шаг — заменить сладости фруктами, особенно бананами и яблоками: они дают натуральную сладость и насыщают. На второй день стоит добавить больше белка — яйца, рыбу или творог, чтобы дольше сохранялось чувство сытости. На третий день важно пить больше воды: жажда часто маскируется под желание съесть сладкое. К четвертому дню помогает зеленый чай и горький шоколад в малых количествах. На пятый день стоит исключить все быстрые углеводы, оставив только здоровые перекусы. Шестой день — это внимание к режиму сна: недосып усиливает тягу. На седьмой день организм привыкает к новому питанию, и привычка к сладкому уходит. Такой мини-курс позволяет перестать зависеть от сахара и легче контролировать свое питание.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

еда
продукты
сахар
питание
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист оценил запрет на самокаты в ряде регионов России
В некоторых районах ДНР вернули комендантский час
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.