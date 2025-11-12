Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной

Врач Умнов: при снятии повязки с зараженной газовой гангреной раны слышен хлопок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовую гангрену можно определить по характерному хлопку при снятии повязки с зараженной раны, который напоминает открытие бутылки с шампанским, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам врача, заболевание сопровождается цианозом кожи и высокой температурой тела.

Какие симптомы газовой гангрены? Внезапная боль в раневой зоне, цианоз кожи, буллы с бордовой жидкостью. Также характерна лихорадка свыше 38 градусов, угнетение сознания, полиорганная недостаточность. По каким признакам определить газовую гангрену? При постукивании металлическим предметом по ране слышится хрустящий шум. При снятии повязки с раны можно услышать хлопок, как будто открыли бутылку с шампанским. Также по рентгену будет обнаружен газ в мышцах, — пояснил Умнов.

Он подчеркнул, что при заражении инфекцией лечение необходимо начинать немедленно, так как счет идет на часы. По его словам, врачи проводят радикальное хирургическое лечение, делая несколько широких разрезов для доступа кислорода, губительного для бактерий.

Лечение газовой гангрены надо начинать как можно раньше. Требуется назначение антибиотиков. Также необходимо радикальное хирургическое лечение. Делают несколько широких разрезов, обеспечивая хороший доступ для оттока гноя и доступа воздуха — он губителен для бактерий. Чем раньше проведены подобные манипуляции, тем выше шансы избежать ампутации, — резюмировал Умнов.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины заражаются газовой гангреной при попадании в рану грязи из почвы. Он отметил, что инфекция развивается стремительно и представляет собой тяжелое осложнение боевых травм. По его словам, вероятность заражения увеличивается в условиях отсутствия медицинской помощи.

