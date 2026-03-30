30 марта 2026 в 08:05

Хирург объяснил, почему нельзя запивать лекарства чаем

Хирург Умнов: чай, кофе и газировка меняют свойства лекарств в худшую сторону

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лекарства нельзя запивать чаем, кофе или газировкой из-за негативного влияния этих напитков на свойства медикаментов, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, лучше всего использовать воду из-за ее нейтральной среды.

Вода — это нейтральная среда, которая не создает помех к всасыванию препаратов или изменению их свойств. Все прочие жидкости в той или иной степени изменяют свойства препаратов. Так, танины чая вызывают чрезмерное возбуждение и бессонницу. Любые нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с кофе вызывают токсическое поражение почек. Газированная минеральная вода не нейтральна по отношению к лекарствам, так как содержит много микроэлементов, которые могут вступать в контакт с некоторыми лекарствами, что может изменить их свойства и уменьшить всасывание в ЖКТ, — рассказал Умнов.

Он отметил, что соки также меняют свойства лекарств и активность ферментов. По словам врача, грейпфрут блокирует цитохромы в печени, из-за чего нарушается метаболизм препаратов. Умнов предупредил, что это может привести к смерти.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что частота жевания пищи не ускоряет ее усвоения. По его словам, этот процесс не влияет на работу желудка. Однако, как подчеркнул специалист, чувство насыщения действительно приходит с задержкой.

врачи
здоровье
советы
медицина
Дмитрий Новиков
