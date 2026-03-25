Гастроэнтеролог ответила, почему кислоты омега-3 полезны для женщин

Омега-3 — жирные кислоты защищают женщин от болезней органов малого таза, участвуя в регуляции гормонального фона и обладая мощным противовоспалительным эффектом, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина. По ее словам, эти компоненты также играют ключевую роль в снижении выраженности симптомов предменструального синдрома.

Омега-3 участвуют в регуляции гормонального фона за счет влияния на синтез простагландинов — биологически активных веществ, регулирующих воспаление и сократительную активность гладкой мускулатуры. Благодаря этому отмечается снижение выраженности симптомов предменструального синдрома. Кроме того, омега-3 обладают противовоспалительным эффектом. Это делает их значимыми в профилактике и комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, — пояснила Пехотина.

