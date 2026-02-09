Зимняя Олимпиада — 2026
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз

Эндокринолог Кузьмина: гиперпаратиреоз можно вылечить консервативными способами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гиперпаратиреоз можно вылечить консервативными способами, рассказала Pravda-nn.ru заведующая межрайонным эндокринологическим центром на базе городской больницы № 33 Ирина Кузьмина. Заболевание связано с нарушением работы щитовидной железы.

Гиперпаратиреоз бывает первичным (связан с развитием доброкачественной опухоли — аденомы), вторичным (может возникнуть при дефиците витамина Д, а также при хронической болезни почек) и третичным (возникает при длительно текущей хронической почечной недостаточности), — рассказала Кузьмина.

Эндокринолог отметила, что первичный гиперпаратиреоз возникает наиболее часто и, как правило, встречается у женщин старше 50 лет. По ее словам, пациентам также может быть предложено хирургическое лечение в случае ухудшения результатов анализов.

Ранее эндокринолог Инна Мисникова рассказала, что постоянное ощущение холода может быть вызвано нарушениями в работе эндокринной системы. В частности, к патологической зябкости может привести гипотиреоз.

