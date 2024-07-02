Диетолог раскрыла вред черной смородины Диетолог Лазуренко: черная смородина может привести к появлению камней в почках

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Черная смородина может стать причиной образования камней в почках, рассказала «Страстям» диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. По ее словам, это может произойти из-за содержания оксалатов в этой ягоде.

Диетолог объяснила, что оксалаты являются солями оксалиновой кислоты. Из-за них могут образовываться кристаллы в мочевыводящих путях и почках, а это может стать причиной появления камней в почках.

Также эта ягода содержит яблочную и лимонную органические кислоты, добавила эндокринолог. Поэтому не рекомендуется есть черную смородину тем, у кого есть индивидуальная непереносимость этих кислот, иначе может возникнуть дискомфорт в кишечнике или желудке.

Однако для большинства людей умеренное употребление черной смородины как части разнообразного рациона питания обычно не представляет опасности. Важно помнить об индивидуальных особенностях организма и при наличии медицинских противопоказаний проконсультироваться с врачом, — отметила Лазуренко.

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