Британец обнаружил рак по изменению цвета мочи Metro: боли в пояснице оказались первым признаком рака почек у британца Патела

Британец Умеш Пател столкнулся с онкологическим заболеванием после обнаружения у себя мочи необычного цвета, сообщает издание Metro. Первые симптомы заболевания, в частности боли в пояснице, появились у 48-летнего мужчины еще в 2021 году, но он длительное время не придавал им серьезного значения.

Изначально Пател списал периодические боли на последствия интенсивных занятий бадминтоном. Тревожным сигналом стало изменение цвета мочи до интенсивно-красного оттенка, напоминающего смородиновый сок, что заставило его обратиться к терапевту.

После срочного анализа мочи пациента немедленно направили в отделение неотложной помощи для комплексного обследования. Диагностические процедуры выявили наличие объемного новообразования в тканях почки, потребовавшего срочного хирургического вмешательства.

Как только опухоль была удалена, пришлось ждать, чтобы убедиться, что она злокачественная. Это было страшное время, — поделился переживаниями Пател.

Через восемь дней после госпитализации врачи выполнили радикальную нефрэктомию, полностью удалив пораженный орган. Послеоперационное гистологическое исследование подтвердило полное удаление локализованной злокачественной опухоли. Оставшаяся почка полностью компенсирует функцию удаленного органа, обеспечивая нормальную жизнедеятельность организма.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн заявлял, что сильная ночная потливость может быть признаком онкологических заболеваний. По его словам, при таком симптоме к утру на пижаме и простынях остаются влажные пятна, даже если в комнате прохладно.