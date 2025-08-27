День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:30

5 круп, которые стоит включить в рацион осенью для иммунитета и энергии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Erid: 2W5zFJ1jNyn

С окончанием лета наш организм начинает перестраиваться: снижается температура воздуха, уменьшается количество солнечного света, возрастает риск простуд. Осенью особенно важно поддерживать иммунитет, уровень энергии и эмоциональное состояние — и сделать это можно не только с помощью витаминов в таблетках, но и с помощью простых продуктов на тарелке.

Один из самых доступных и эффективных источников питательных веществ — крупы. Они недорогие, разнообразные, хорошо хранятся и могут стать отличной основой для теплого, сытного и полезного рациона.

Вот 5 круп, которые диетологи советуют включить в меню этой осенью, чтобы укрепить здоровье, насытить организм и просто чувствовать себя лучше. В качестве основы для рекомендаций мы использовали продукцию проверенного российского производителя — компании «Грейн Миллс», специализирующейся на натуральных крупах и муке.

1. Гречка — классика иммунной поддержки

Гречка по праву считается суперфудом из нашего детства. Ее ценят не только за вкус, но и за высокую питательную ценность. В ней содержатся:

  • железо (важно для крови и иммунитета);
  • магний (помогает справляться со стрессом);
  • витамины группы B;
  • рутин — природный антиоксидант, укрепляющий сосуды.

Осенью гречка особенно актуальна: она помогает восстанавливаться после болезней, поддерживает тонус в пасмурную погоду и отлично сочетается с сезонными овощами, грибами, мясом и даже фруктами.

Совет: выбирайте ядрицу — цельное зерно, которое максимально сохраняет все полезные вещества. В линейке «Грейн Миллс» гречка проходит минимальную обработку и отлично подходит как для каш, так и для запеканок.

2. Перловка — источник медленных углеводов и цинка

Долгое время перловка была недооценена. Однако сегодня она возвращается на кухню благодаря своим уникальным свойствам. В ней содержатся:

  • сложные углеводы, которые дают длительное чувство сытости;
  • растительный белок;
  • цинк и селен — важные элементы для работы иммунной системы;
  • бета-глюканы — вещества, поддерживающие здоровье кишечника.

Перловая каша — идеальный гарнир осенью: согревает, насыщает, хорошо сочетается с тыквой, грибами, зеленью и даже копченой рыбой.

Совет: чтобы перловка получалась мягкой и ароматной, заранее замочите ее на ночь. Перловку от «Грейн Миллс» отличает крупный помол и равномерное зерно — это значительно упрощает приготовление и делает вкус более насыщенным.

3. Пшено — защита от простуд и усталости

Пшено — одна из древнейших злаковых культур. Богато:

  • витаминами B1 и B2;
  • медью и фосфором;
  • кремнием;
  • антиоксидантами.

Пшенная каша помогает укреплять иммунитет, выводить токсины, поддерживать здоровье кожи и ногтей. А благодаря щелочной реакции в организме она отлично снимает воспаления и поддерживает кислотно-щелочной баланс.

Совет: добавьте в кашу немного сливочного масла, запеките с яблоками или тыквой — получится идеальный осенний завтрак или ужин. У «Грейн Миллс» пшено проходит многоступенчатую очистку, поэтому горечь полностью отсутствует — готовое блюдо всегда получается нежным и мягким.

4. Булгур — восточная энергия на каждый день

Булгур — это дробленая пшеница, которая была предварительно пропарена и высушена. Он отлично хранится, быстро готовится и содержит:

  • клетчатку;
  • железо;
  • витамины группы B;
  • фолиевую кислоту.

Булгур дарит долгий заряд энергии без перегрузки организма быстрыми углеводами. Его удобно использовать в супах, салатах, как основу для завтраков и гарниров.

Совет: булгур от «Грейн Миллс» представлен в нескольких фракциях — мелкий идеально подойдет для завтрака, крупный — для горячих блюд и плова. Его можно просто залить кипятком, добавить немного масла и специй — и вкусное питательное блюдо готово за 10 минут.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

5. Овес — мягкая защита для кишечника и нервной системы

Овсяная крупа или овсяные хлопья — один из главных продуктов в рационе для поддержания здоровья ЖКТ и нервной системы. В них содержатся:

  • бета-глюканы (поддержка микрофлоры кишечника);
  • магний и кальций;
  • природные антиоксиданты;
  • аминокислоты.

Осенью, когда повышается стрессовая нагрузка и снижается солнечная активность, овес помогает поддерживать спокойствие, сон и устойчивость к вирусам.

Совет: выбирайте овсяную крупу или хлопья длительной варки — они сохраняют больше питательных веществ. В ассортименте «Грейн Миллс» есть как классические овсяные хлопья, так и цельная овсяная крупа для каш, запеканок и домашних гранол.

Итоги: простая еда — лучшая поддержка

Осень — это не повод впадать в авитаминоз и упадок сил. Это время, когда особенно важно наладить питание, и крупы в этом — незаменимые помощники. Они:

  • легко усваиваются;
  • дают энергию без перегрузки;
  • поддерживают иммунитет;
  • разнообразны и доступны каждому.

А если выбирать продукты от ответственного производителя, такого как «Грейн Миллс», вы можете быть уверены в качестве, чистоте и пользе каждой ложки.

Согревайте себя этой осенью с заботой — и пусть на вашей тарелке будет не только вкус, но и здоровье.

РЕКЛАМА: ООО «Грейн Миллс», ИНН 5050166427

продукты
рацион
здоровье
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трехлетнего ребенка обнаружили одного возле дороги
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.