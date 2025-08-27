Диетолог перечислила продлевающие жизнь продукты Диетолог Соломатина посоветовала есть побольше фруктов для продления жизни

Для того чтобы продлить себе жизнь, важно добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень — природные антиоксиданты, а также жирную рыбу и печень трески — источники витамина D, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Немаловажно также употреблять орехи и льняное масло.

(Антиоксиданты — NEWS.ru) — это ключ к долголетию и здоровью организма. Они защищают все структуры от разрушительных процессов внешней среды. Витамин D оказывает противовоспалительное действие на организм и способствует укреплению иммунной системы, — рассказала Соломатина.

Она уточнила, что употребление жирной рыбы и печени трески предотвращает сбои в работе белковых клеток. Орехи и льняное масло в рационе, в свою очередь, снижают риски воспалений, увеличивают количество «хорошего» холестерина и служат профилактикой атеросклероза.

