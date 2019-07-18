В России фотосервис FaceApp вернулся на первые места в магазинах приложений App Store и Google Play. Второе дыхание приложению обеспечили звезды шоу Comedy Club Михаил Галустян и Гарик Харламов. В конце прошлой недели они первыми опубликовали в социальной сети Instagram свои состарившиеся лица.

Такой эффект был достигнут с помощью одной из функций приложения «возраст». Она добавляет человеку несколько десятков лет — «рисует» морщины, пигментные пятна, «окрашивает» волосы и бороду в седой цвет. Артисты запустили настоящий флешмоб среди пользователей социальных сетей. Свои «состарившиеся» лица начали выкладывать все: звезды и обычные юзеры.

По каком принципу работает компьютерная программа и что делать, чтобы максимально долго не быть похожим на свою «состаренную» фотографию, об этом News.ru узнал у специалистов в сфере IT, врачей и косметологов.

В беседе с нашим корреспондентом директор по монетизации инноваций АО «ЭР-Телеком Холдинг» Виктор Мазурик объяснил, по какому принципу работает приложение — в нейронную сеть FaceApp создатели приложения изначально загрузили миллионы фотографий различных людей. На этой базе компьютерный алгоритм попытался проанализировать изображения и найти закономерности в их внешности.

В результате программа научилась делать выводы о том, как вероятнее всего изменится лицо того или иного человека со временем. FaceApp — это постоянно развивающаяся и самообучающаяся система. Чем больше фотографий будет загружено в приложение, тем больше материалов для анализа программой, и тем, точнее будет прогноз. Виктор Мазурик директор по монетизации инноваций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Эксперт отметил, что к полученным результатам нужно относиться с известной долей иронии. Предложенный программой прогноз не стоит считать окончательным. На результаты влияют индивидуальные пропорции частей лица, угол освещения и многое другое.

Косметологи определяют четыре типа старения человека. Первый тип: усталый, его представляет актриса Моника Беллуччи. Ярко выраженных морщин у такого человека нет до глубокой старости, зато уже после 40 лет наблюдается снижение тонуса мышц лица, опущение уголков глаз и рта, появление слёзной борозды и носогубной складки, тусклый цвет лица. Лицо выглядит постоянно усталым.

Второй тип старения — мелкоморщинистый. Такое лицо долго сохраняет овал, но мелкие морщины появляются уже после 30 лет. Также наблюдается сухость и обезвоженность кожи, общее «усыхание» лица. Зато из-за слаборазвитой подкожно-жировой клетчатки у данного типа нет склонности к птозу (провисанию верхнего века), а четкий овал лица сохраняется довольно долго. Из знаменитостей по такой типу стареет актриса Джейн Фонда.

Третий, деформационный тип старения отличает актрису Ирину Муравьёву. Для него характерен «поплывший» овал лица, провисание щёк, второй подбородок, мешки под глазами, отёчность, носогубные складки. А вот явных морщин при таком типе старения может не быть до глубокой старости.

Самый редкий для россиян — мускульный тип. В основном он характерен для мужчин и женщин азиатской внешности, но иногда встречается и у европейцев. При таком типе старения признаки увядания появляются довольно поздно — кожа лица долго сохраняет упругость, мелкие морщины практически отсутствуют, а четкий овал лица сохраняется до самой старости. В очень преклонном возрасте у таких людей проявляется птоз, заломы и крупные глубокие морщины. Такой типаж представляет актриса Люси Лью.

Программа подчёркивает самые явные признаки старения — гравитационный птоз с деформацией лица, глаз и шеи, атрофию тканей и морщины, тусклость и плохое светооражение кожи, что в совокупности и придаёт человеку престарелый вид и это знает любой специалист по сценическому гриму. Программа это всё визуализирует и преподносит в устрашающем виде. Это неплохо — кто предупреждён, тот вооружён, и это лишний повод сходить к врачу косметологу, определить свой тип старения и принять меры по профилактике, что вполне сейчас реально и доступно. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения, врач дерматолог-косметолог

В 21 веке медицина и косметология позволяют корректировать наиболее распространённые возрастные изменения. Новые технологии и препараты появляются постоянно. По словам врача, к 70-80 годам есть шанс стать похожим на свою состаренную фотографию, если не прибегать к услугам красоты.

Задача ближайшего будущего, сделать человека — «человеком непонятного возраста». Стереть возрастные изменения, законсервировать его в том состоянии, чтобы он долгие годы был доволен своим отражением. Думаю, этого удастся добиться в недалеком будущем. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения, врач дерматолог-косметолог

Как человек будет стареть еще зависит от того, грубые или мягкие у него черты лица, сообщил в беседе с News.ru врач-геронтолог, сотрудник Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук Валерий Мамаев.

Первые характеризуются массивной челюстью, острым выдающимся подбородком, крупным носом, низким маленьким лбом, маленькими глазами. Обладатели таких лиц стареют медленнее, морщины у них выражены не столь явно. Если у человека большие глаза, выраженный подбородок и скулы, пухлые губы и маленький нос, — он облает мягкими чертами лица и стареет гораздо быстрее.

Как скоро и каким образом человек постареет, зависит также от состояния его здоровья. Например, определённые морщины могут говорить о болезнях печени, темные круги под глазами — о проблемах с почками и сердцем. Поэтому, чем лучше состояние здоровья, тем менее заметны возрастные изменения. Поэтому здоровый образ жизни способен сохранить моложавый внешний вид на долгие годы. Валерий Мамаев врач-геронтолог, сотрудник Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук

Сотрудники портала News.ru также коллективно состарились с помощью мобильного приложения. Девушек результат расстроил, мужчин — позабавил. Кто-то уловил сходство состаренного себя с писателем Эрнестом Хемингуэйем, кто-то — с балериной Майей Плисецкой.

Сергей Булкин/News.ru

Ирина Капитанова, редактор отдела ЧП и расследований

Смешанный тип. Деформационный и мускульный тип. При плотной коже мало мелких морщин- только в местах мышечных прикреплений — глубокие заломы и гравитационный птоз.

Сергей Булкин/News.ru

Кристина Задорожная, шеф-продюсер

Деформирующий тип старения — мелких морщин немного, но есть крупные и глубокие, лицо «оплывает» вниз, деформируя овал — признаки явного гравитационного птоза тканей.

Сергей Булкин/News.ru

Игорь Быкин, выпускающий редактор

Мышечный тип старения — преобладают чётко прорезанные морщины в местах вплетения мышц в кожу, возрастная атрофия тканей, гравитационный птоз.

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Вилков, замредактора отдела ЧП и расследований

Мышечный тип старения. Такому просто вовремя ботулотоксин и будет как огурец долго.

Вероника Воронцова, обозреватель отдела «Общество»

Тип старения смешанный: мелкоморщинистый и мышечный.

Сергей Булкин/News.ru

Евгений Кожевников, обозреватель отдела «Технологии»

Явный пример смешанного типа.

News.ru

Сергей Булкин, фотограф

Смешанный тип старения. Мелкоморщинистый, мышечный и деформирующий.

Сергей Булкин/News.ru

Евгения Валяева, PR-директор

У этой девушки мелкоморщинистый тип старения, как «печёное яблоко».

Сергей Булкин/News.ru

Артем Александров, корреспондент отдела ЧП и расследований

Деформирующий тип старения. Кстати, очень интересно, что создатели в программе учли его сосудистый рисунок и воспалительные элементы на лбу и нарисовали картину классического заболевания - розацеа в цветущем виде в старости