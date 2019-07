Такой эффект был достигнут с помощью одной из функций приложения «возраст». Она добавляет человеку несколько десятков лет — «рисует» морщины, пигментные пятна, «окрашивает» волосы и бороду в седой цвет. Артисты запустили настоящий флешмоб среди пользователей социальных сетей. Свои «состарившиеся» лица начали выкладывать все: звезды и обычные юзеры.

По каком принципу работает компьютерная программа и что делать, чтобы максимально долго не быть похожим на свою «состаренную» фотографию, об этом News.ru узнал у специалистов в сфере IT, врачей и косметологов.

В беседе с нашим корреспондентом директор по монетизации инноваций АО «ЭР-Телеком Холдинг» Виктор Мазурик объяснил, по какому принципу работает приложение — в нейронную сеть FaceApp создатели приложения изначально загрузили миллионы фотографий различных людей. На этой базе компьютерный алгоритм попытался проанализировать изображения и найти закономерности в их внешности.

Let me also try #FaceApp pic.twitter.com/GRacCFfuco

Эксперт отметил, что к полученным результатам нужно относиться с известной долей иронии. Предложенный программой прогноз не стоит считать окончательным. На результаты влияют индивидуальные пропорции частей лица, угол освещения и многое другое.

Косметологи определяют четыре типа старения человека. Первый тип: усталый, его представляет актриса Моника Беллуччи. Ярко выраженных морщин у такого человека нет до глубокой старости, зато уже после 40 лет наблюдается снижение тонуса мышц лица, опущение уголков глаз и рта, появление слёзной борозды и носогубной складки, тусклый цвет лица. Лицо выглядит постоянно усталым.

Второй тип старения — мелкоморщинистый. Такое лицо долго сохраняет овал, но мелкие морщины появляются уже после 30 лет. Также наблюдается сухость и обезвоженность кожи, общее «усыхание» лица. Зато из-за слаборазвитой подкожно-жировой клетчатки у данного типа нет склонности к птозу (провисанию верхнего века), а четкий овал лица сохраняется довольно долго. Из знаменитостей по такой типу стареет актриса Джейн Фонда.