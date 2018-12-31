Главный нарколог РФ рассказал о методах борьбы с похмельем

https://news.ru/storage/news/9259e7a1de32356fe9480e6b082f1763/baeb2a8e-24c7-4644-a4bd-6a9f4af67a5d_850.jpg CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Средств для снятия симптомов похмелья существует множество. По словам главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, алкоголь — далеко не самый лучший из них.

Бороться с похмельем лучше с помощью кисломолочных продуктов, крепкого бульона, капустного рассола или препарата янтарной кислоты, продающегося в аптеках, рассказал эксперт. При этом он посоветовал избегать аспириносодержащих препаратов, которые могут навредить раздражённому желудку. Их приём может привести к гастриту или кровотечению.

Брюн также предупредил об опасности борьбы с похмельем путём занятий спортом. Он пояснил, что активная физическая нагрузка может привести к остановке сердца, поскольку после употребления алкоголя все функциональные системы организма работают на пределе, особенно сердечно-сосудистая.

В беседе с «Интерфаксом» медик развенчал популярные мифы о том, что употребление масла или малой дозы алкоголя перед застольем снижают риск опьянения. По его словам, масло даёт непродолжительный эффект — не более получаса. Затем слизистая желудка очищается и весь выпитый алкоголь всасывается, что может привести к отравлению.

Что касается небольшой дозы спиртного перед застольем, то она заранее запускает ферментативную систему печени для переработки алкоголя. Однако срок её действия ограничен. В результате ферменты заканчиваются прежде, чем будет переработан всё спиртное, выпитое в праздник. Оно превратится в ацетальдегид — тяжелый яд, который наносит удар по всему организму.

Ранее News.ru сообщил, что спрос на препараты от головной боли и алкогольного отравления в праздники может вырасти на 400%. Наряду с аптеками на похмелье могут заработать и заведения общепита, которые включают в своё меню специальные блюда. В частности, такие как суп хаш.