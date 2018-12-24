Новогоднее похмелье принесёт сверхдоходы врачам и аптекам

https://news.ru/storage/news/735e594ce5b0d6a2a03f1bd6db359811/1fdf7e70-ac21-4358-9b06-fa776992b6d6_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Новогоднее похмелье поможет среднему и малому бизнесу сделать сверхприбыль в последнем месяце 2018 года.

Спрос на препараты от головной боли и алкогольного отравления в праздники вырастет на 400%. Доходы также увеличатся у сервисов, которые помогают преодолеть неприятные последствия праздника.

«Любые праздники, в том числе и новогодние, ведут к повышению спроса на препараты, которые позволяют человеку быстрее выходить из похмелья и также способствуют улучшению пищеварения», — рассказал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Избавиться от головной боли можно будет с помощью врачей. Стандартная терапия от алкогольной интоксикации в Москве стоит от 5,5 тысячи рублей.

«У доктора будут все препараты с собой, то есть можно будет быстро вытрезвить. Токсины полностью из организма выводятся, и вы бодры», — сообщил медработник в интервью «Коммерсанту».

Рестораны и кафе также смогут увеличить свой доход за счёт похмелья посетителей. Многие заведения включают «антипохмельные блюда» в своё меню, например, суп хаш.

Ранее News.ru писал, что Новый год в поездах встретят 73 тысячи россиян. В РЖД подготовили для новогодних путешественников приятные сюрпризы. Сладкие новогодние подарки получат также маленькие пассажиры поездов «Сапсан» и «Аллегро».