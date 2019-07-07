https://static.news.ru/photo/db0f78ea-a0a8-11e9-83a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mike Peel/mikepeel.net

Обсерватория Джорделл-Бэнк в Манчестере включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято 7 июля в Баку на сессии организации.

Как сообщили в Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, обсерватория расположена на территории одноимённого астрофизического центра Манчестерского университета в Великобритании.

Джорделл-Бэнк является старейшей действующей радиоастрономической обсерваторией в мире. В ней установлен радиотелескоп имени Бернарда Ловелла, который с 1957 года используется учёными для наблюдения за космическими объектами.

Ранее News.ru писал, что город Вавилон, находящийся в Ираке недалеко от Багдада, также был включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Страна на протяжении нескольких десятков лет добивалась для древнего города этого высокого статуса. Всего на проходящей в Баку сессии 35 объектов претендуют на попадание в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.