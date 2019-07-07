Как сообщили в Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, обсерватория расположена на территории одноимённого астрофизического центра Манчестерского университета в Великобритании.
Джорделл-Бэнк является старейшей действующей радиоастрономической обсерваторией в мире. В ней установлен радиотелескоп имени Бернарда Ловелла, который с 1957 года используется учёными для наблюдения за космическими объектами.
Ранее News.ru писал, что город Вавилон, находящийся в Ираке недалеко от Багдада, также был включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Страна на протяжении нескольких десятков лет добивалась для древнего города этого высокого статуса. Всего на проходящей в Баку сессии 35 объектов претендуют на попадание в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.