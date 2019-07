Он подчеркнул, что это самая высокая температура в Бельгии с 1833 года. Таким образом побит полуторавековой рекорд.

38,9 = hoogste temperatuur gemeten in België sinds 1833. Ik zie in de media verwijzingen naar het record van 1947, maar dat geldt voor Ukkel en is 36,6 graden (herleid naar gesloten hut). Vorig jaar+in 2015 werd 38,8 graden gemeten in respectievelijk Hechtel-Eksel en Luik.