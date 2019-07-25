Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Представитель метеорологического института KMI/IRM Давид Дехенау сообщил, что в Бельгии зафиксировали новую рекордную температуру воздуха — 40,2°C.

Он подчеркнул, что это самая высокая температура в Бельгии с 1833 года. Таким образом побит полуторавековой рекорд.

Как ранее писал News.ru, французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в стране. В городе Верарг 28 июня воздух прогрелся до +46 градусов.

 

News.ru в соцсетях