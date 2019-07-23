Власти Польши пригласили представителей Германии, включая канцлера Ангелу Меркель, на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Незадолго до этого стало известно, что российский лидер приглашения от Варшавы не получил — это вызвало «недоумение» в МИД РФ. Впрочем, такая коллизия на фоне международных отношений последних лет выглядит вполне объяснимой.

Заместитель главы польского МИД Бартош Чихоцкий ещё в феврале 2019 года заявлял, что его ведомство считает: президент РФ Владимир Путин на годовщину начала ВМВ должен быть приглашён. Однако, отметил тогда же дипломат, окончательное решение — за президентом Польши Анджеем Дудой. Последний, как выяснилось в марте, российского лидера предпочёл не приглашать. В МИД РФ этот шаг был воспринят «с недоумением», а польскую сторону ведомство упрекнуло в «игнорировании исторической логики».

Очевидно, что решение сделать мероприятие келейным является ещё одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим «приоритетам» систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода, — отмечалось в заявлении российского министерства от 20 марта.

Варшава, в свою очередь, поочерёдно представила несколько объяснений. Во-первых, подчеркнули поляки, на мероприятия изначально было решено пригласить лишь делегации стран НАТО, ЕС и Восточного партнерства. Во-вторых, Варшава заявила о неуместности российского участия в связи с нарушением СССР международного права в 1939 году. Позднее представитель Дуды Кшиштоф Щерский отметил, что Польша при организации мероприятий ориентировалась только на те государства, с которыми «тесно сотрудничает». И, наконец, 18 июля вице-премьер польского правительства Яцек Сасин высказал версию, которая, пожалуй, наиболее честно отражает мотивы Варшавы:

Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу.

President Zuzana Čaputová and Polish President Andrzej Duda agreed that the unity of #NATO is needed because current relationships with #Russia are not improving. Čaputová's visit to #Poland was the last country on her #V4 tour. https://t.co/UDRS7M4HSK — The Slovak Spectator (@slovakspectator) July 17, 2019

Подобные действия с польской стороны вполне объяснимы, и не только в свете ситуации на Украине. Россия, будучи правопреемницей СССР, ассоциируется для большинства поляков именно с советским прошлым, негативно воспринимаемым значительной частью населения. В этих условиях даже умеренные политические силы Польши вынуждены демонстрировать вполне определённое отношение к России, а уж известные своей антироссийской риторикой Анджей Дуда и правящая партия «Право и справедливость», — тем более. К слову, именно действующий польский президент два года назад подписал принятые Сеймом поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в стране; в соответствии с ними, на территории государства будут снесены советские памятники, включая и монументы, связанные с Великой Отечественной войной.

С Германией у Польши отношения в этом контексте несколько сложнее. С одной стороны, на мероприятия, посвящённые событиям Второй мировой войны, ФРГ приглашается уже наряду со странами, победившими нацизм (достаточно вспомнить недавние торжества в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, куда прибыла и Меркель), — то есть правопреемницей Третьего рейха, по сути, не считается. Конечно, такие заявления стоит делать крайне осторожно, ведь некоторые страны, включая ту же Польшу, всё ещё требуют от Берлина репараций за ВМВ. Но не пригласить немецкую делегацию в нынешних условиях для поляков было бы по меньшей мере странно.

С другой стороны, в Варшаве наверняка прекрасно понимают и то, какую реакцию у властей РФ вызовет приглашение для Германии. И в этом смысле действия польского руководства вполне укладываются в антироссийский тренд Дуды, использующего любые поводы, включая и связанные с ВМВ, чтобы «уколоть» Москву — иногда совсем не изящно.

[Россия] это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне, — заявлял президент Польши месяц назад.

Российские власти не стали спешить с ответом на приглашение Германии, но и без этого ясно, что на отношениях Москвы и Варшавы происходящее скажется негативно. В то же время, серьёзного обострения опасаться тоже не стоит. Просто потому, что обострять ситуацию уже некуда: российско-польский диалог зашёл в тупик много лет назад, и стремления найти выход пока не выказывает ни одна сторона.