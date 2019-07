Заместитель главы польского МИД Бартош Чихоцкий ещё в феврале 2019 года заявлял, что его ведомство считает: президент РФ Владимир Путин на годовщину начала ВМВ должен быть приглашён. Однако, отметил тогда же дипломат, окончательное решение — за президентом Польши Анджеем Дудой. Последний, как выяснилось в марте, российского лидера предпочёл не приглашать. В МИД РФ этот шаг был воспринят «с недоумением», а польскую сторону ведомство упрекнуло в «игнорировании исторической логики».

Варшава, в свою очередь, поочерёдно представила несколько объяснений. Во-первых, подчеркнули поляки, на мероприятия изначально было решено пригласить лишь делегации стран НАТО, ЕС и Восточного партнерства. Во-вторых, Варшава заявила о неуместности российского участия в связи с нарушением СССР международного права в 1939 году. Позднее представитель Дуды Кшиштоф Щерский отметил, что Польша при организации мероприятий ориентировалась только на те государства, с которыми «тесно сотрудничает». И, наконец, 18 июля вице-премьер польского правительства Яцек Сасин высказал версию, которая, пожалуй, наиболее честно отражает мотивы Варшавы: