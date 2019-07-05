Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал встречу Совета РФ — НАТО. Он заявил, что организация не видит никаких признаков прорыва по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
При этом политик подчеркнул сложность дискуссий с российской стороной, но отметил их важность в условиях растущей напряжённости, передаёт
Ранее News.ru писал, что заседание Совета РФ — НАТО проходит в Брюсселе. По словам чиновника в Альянсе, переговоры стартовали после полудня, как и планировалось.