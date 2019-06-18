https://static.news.ru/photo/d8aff88e-91b4-11e9-9520-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ТАСС

Как стало известно News.ru, Фёдор Емельяненко планирует провести один из боёв своего прощального тура на дебютном турнире Bellator в России.

Турнир может пройти в 2020 году в Москве или Санкт-Петербурге, а Емельяненко вместе со своей командой примет участие в его организации. Это выступление должно стать прощальным для спортсмена, а вместе с ним участие в турнире могут принять другие российские бойцы Bellator и Fedor-team.

Как сообщал News.ru, Дастин Порье заявил, что намерен победить досрочно Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242.