Один из величайших бойцов в истории ММА Джон Джонс впервые в карьере проиграл бой по мнению одного из боковых судей. Двое других отдали победу Джонсу. Однако скучный пятираундовый бой завершился в пользу чемпиона во многом потому, что Сантос во втором раунде получил серьёзную травму колена и после боя с трудом передвигался самостоятельно. На турнире также случилось несколько ярких нокаутов, один из которых стал рекордным.

На грани сенсации

На глазах Хабиба Нурмагомедова, посетившего турнир в Лас-Вегасе и едва не ставшего участником очередной массовой драки с Нейтом Диасом и его командой, едва не произошла сенсация века. Джон Джонс проигрывал в одни ворота первые два раунда, пока его соперник — экс-средневес из Бразилии Тьягу Сантос — не получил травму колена после очередного удара ногой. Внешне это выглядело, как повреждение передней крестообразной связки. После травмы Сантос стал хуже двигаться, реже бить ногами, но всё равно несколько раз ухитрился потрясти Джонса в контратаках.

Удивило граничащее с безразличием спокойствие чемпиона, который принял бой на сильной стороне соперника и за пять раундов только один раз пытался провести тейкдаун. К середине боя Джонс закрепил своё преимущество. Он плотно занял центр октагона, пробивая постоянные удары по травмированной ноге соперника, и открыл рассечение на лбу бразильца в четвёртом раунде. Однако заключительная пятиминутка получилась равной и оставила судьям пространство для манёвра. Один из них впервые за 11 лет карьеры отдал победу сопернику Джонса, но двое других позволили чемпиону сохранить пояс.

Джонс уже не тот

Легендарный полутяж на протяжении боя показал худшую форму за всю историю чемпионства в UFC, а если добавить сюда и не очень убедительную победу в предыдущем бою над Энтони Смитом, вырисовывается неприятная тенденция. 32-летний Джонс уже не тот, что в лучшие годы. Трудно вспомнить, в каком бою раньше он пропускал так много, как в поединке с Сантосом. Ему явно не хватало скорости и в проведении атакующих действий. Бразилец легко уходил от комбинаций чемпиона, хотя Джонс намного превосходит его в длине рук и ног.

Да, пока он хорошо держит удар, но это всё до поры до времени, пока совокупность пропущенных ударов не даст кумулятивный эффект. Удивительно, что Джонс, видя, что бой в стойке складывается не так хорошо, как ему бы хотелось, даже не пытался перевести бой в партер и навязать сопернику борьбу. Не уверен, что с такой готовностью он смог бы потянуть Даниэля Кормье и кого-то из топовых тяжеловесов. В чём же причина внезапного спада самого доминирующего чемпиона последнего десятилетия? Ответ лежит на поверхности. Скрупулёзная работа USADA, способная выявить даже пикограммы остатков былой роскоши, просто заставила Джонса отказаться от употребления тех веществ, за которые он был несколько раз отстранён и лишён титула, а это отразилось и на его общей готовности.

Нуньес — величайшая в истории

Чемпионка UFC в двух весовых категориях положила ещё один огромный камень в фундамент своего выдающегося наследия, нокаутировав Холли Холм. Этот бой можно было назвать встречей авторов двух самых больших сенсаций в истории женских ММА. Холм в своё время привела к закату мегазвезду Ронду Роузи, а Нуньес совсем недавно уничтожила самую грозную женщину в ММА Кристиану Жустино.

Уже к середине первого раунда бразильянка показала, что бьёт мощнее и американку ждут серьёзные проблемы. Холм никогда не болтало так от ударов, как после атак Нуньес. Решающим стал мощный удар ногой в нос, после которого Дочь Проповедника рухнула на настил и уже не смогла себя защитить. Нуньес победила всех сильнейших бойцов своего времени, но при этом продержаться против неё пять раундов смогла лишь перуанка с русскими корнями Валентина Шевченко. И хотя сейчас Пуля выступает на категорию ниже, разумнее дать ей третий шанс или второй Жустино, чем выводить на убой кого-то из новых и сырых претенденток.

Предупреждение Хабибу

То, что Нурмагомедов оказался в этот момент в зале, хорошо для него, и он будет готов к подобного рода сюрпризам. Хорхе Масвидаль, понимая, что против топового борца Бена Аскрена у него немного шансов, решил его застать врасплох на первых секундах. Хорошенько разбежавшись, он прыгнул с выставленным в направлении соперника коленом. Аскрен самонадеянно попытался поймать его за ноги и утащить на землю, а в результате словил мощнейший удар в висок, после которого на пару минут оказался в объятиях Морфея.

У Дастина Порье в бою с Хабибом тоже немного шансов и принести успех ему может только подобного рода импровизация, но теперь россиянин будет готов по меньшей мере к одному из сюрпризов. Как говорится, предупреждён — значит вооружён. Масвидаль же нокаутом за пять секунд вписал своё имя в историю UFC и теперь, кажется, его рекорд уже никто не превзойдёт, а Аскрен расстался с заветным нулём в графе «поражения».

Рокхолд пробит и не готов к полутяжёлому весу

Экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд устал гонять десятки килограммов и решил, что, если перейдёт в следующую категорию, быстро добьётся там успеха и получит право на бой с Джоном Джонсом, однако уже первый бой в новом дивизионе против крепкого поляка Яна Блаховича обернулся для него фиаско. Рокхолд поначалу захватил инициативу и в первом раунде неплохо атаковал ногами с дистанции и был активнее в клинче. Однако в концовке он пропустил тяжёлые апперкот и хай-кик, после чего спасся лишь благодаря гонгу.

Американец так и не сумел прийти в себя, безуспешно попытался перевести бой в борьбу во второй пятиминутке и был наглухо нокаутирован левым хуком поляка. Для одноклубника Нурмагомедова это третий нокаут в четырёх последних боях и пятый за карьеру. Рокхолд совсем перестал держать удар и превратился в пробитого бойца, которому в более тяжёлом весе будет только тяжелее, а потому стоит подумать, надо ли продолжать карьеру, чтобы в очередной раз отправиться в астрал.