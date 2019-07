На глазах Хабиба Нурмагомедова, посетившего турнир в Лас-Вегасе и едва не ставшего участником очередной массовой драки с Нейтом Диасом и его командой, едва не произошла сенсация века. Джон Джонс проигрывал в одни ворота первые два раунда, пока его соперник — экс-средневес из Бразилии Тьягу Сантос — не получил травму колена после очередного удара ногой. Внешне это выглядело, как повреждение передней крестообразной связки. После травмы Сантос стал хуже двигаться, реже бить ногами, но всё равно несколько раз ухитрился потрясти Джонса в контратаках.

Удивило граничащее с безразличием спокойствие чемпиона, который принял бой на сильной стороне соперника и за пять раундов только один раз пытался провести тейкдаун. К середине боя Джонс закрепил своё преимущество. Он плотно занял центр октагона, пробивая постоянные удары по травмированной ноге соперника, и открыл рассечение на лбу бразильца в четвёртом раунде. Однако заключительная пятиминутка получилась равной и оставила судьям пространство для манёвра. Один из них впервые за 11 лет карьеры отдал победу сопернику Джонса, но двое других позволили чемпиону сохранить пояс.

The step-in elbow that dropped Santos #UFC239 pic.twitter.com/zDlpciWdZT

Легендарный полутяж на протяжении боя показал худшую форму за всю историю чемпионства в UFC, а если добавить сюда и не очень убедительную победу в предыдущем бою над Энтони Смитом, вырисовывается неприятная тенденция. 32-летний Джонс уже не тот, что в лучшие годы. Трудно вспомнить, в каком бою раньше он пропускал так много, как в поединке с Сантосом. Ему явно не хватало скорости и в проведении атакующих действий. Бразилец легко уходил от комбинаций чемпиона, хотя Джонс намного превосходит его в длине рук и ног.

Да, пока он хорошо держит удар, но это всё до поры до времени, пока совокупность пропущенных ударов не даст кумулятивный эффект. Удивительно, что Джонс, видя, что бой в стойке складывается не так хорошо, как ему бы хотелось, даже не пытался перевести бой в партер и навязать сопернику борьбу. Не уверен, что с такой готовностью он смог бы потянуть Даниэля Кормье и кого-то из топовых тяжеловесов. В чём же причина внезапного спада самого доминирующего чемпиона последнего десятилетия? Ответ лежит на поверхности. Скрупулёзная работа USADA, способная выявить даже пикограммы остатков былой роскоши, просто заставила Джонса отказаться от употребления тех веществ, за которые он был несколько раз отстранён и лишён титула, а это отразилось и на его общей готовности.

Чемпионка UFC в двух весовых категориях положила ещё один огромный камень в фундамент своего выдающегося наследия, нокаутировав Холли Холм. Этот бой можно было назвать встречей авторов двух самых больших сенсаций в истории женских ММА. Холм в своё время привела к закату мегазвезду Ронду Роузи, а Нуньес совсем недавно уничтожила самую грозную женщину в ММА Кристиану Жустино.

Уже к середине первого раунда бразильянка показала, что бьёт мощнее и американку ждут серьёзные проблемы. Холм никогда не болтало так от ударов, как после атак Нуньес. Решающим стал мощный удар ногой в нос, после которого Дочь Проповедника рухнула на настил и уже не смогла себя защитить. Нуньес победила всех сильнейших бойцов своего времени, но при этом продержаться против неё пять раундов смогла лишь перуанка с русскими корнями Валентина Шевченко. И хотя сейчас Пуля выступает на категорию ниже, разумнее дать ей третий шанс или второй Жустино, чем выводить на убой кого-то из новых и сырых претенденток.