Грузинские власти никогда не смирятся с нарушением территориальной целостности страны, заявила президент Саломе Зурабишвили.
Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».
Моя главная цель, чтобы это возвращение произошло в скором времени, во время моего президентства, — подчеркнула Зурабишвили.
По её словам, после признания Россией независимости этих двух регионов были нарушены международные принципы и нормы.
Ранее News.ru писал, что Зурабишвили назвала состоявшиеся в Абхазии президентские выборы «фиктивным процессом», который нарушает суверенитет Грузии.