https://static.news.ru/photo/415ce184-c7df-11e9-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: JÃrgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Грузинские власти никогда не смирятся с нарушением территориальной целостности страны, заявила президент Саломе Зурабишвили.

Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».

Моя главная цель, чтобы это возвращение произошло в скором времени, во время моего президентства, — подчеркнула Зурабишвили.

По её словам, после признания Россией независимости этих двух регионов были нарушены международные принципы и нормы.

Ранее News.ru писал, что Зурабишвили назвала состоявшиеся в Абхазии президентские выборы «фиктивным процессом», который нарушает суверенитет Грузии.