Президент Грузии Саломе Зурабишвили Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhuа/Global Look Press

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала состоявшиеся в Абхазии президентские выборы «фиктивным процессом», который нарушает суверенитет Грузии.

Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы, — подчеркнула президент.

25 августа в Абхазии прошли выборы президента. На должность претендуют 10 человек, в том числе действующий руководитель страны Рауль Хаджимба.

Ранее News.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия Абхазии потратила на выборы президента республики 17,7 миллиона рублей, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.

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