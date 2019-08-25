https://static.news.ru/photo/6d6e1e54-a508-11e9-975d-fa163e074e61_660.jpg Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhuа/Global Look Press

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала состоявшиеся в Абхазии президентские выборы «фиктивным процессом», который нарушает суверенитет Грузии.

Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы, — подчеркнула президент.

The de facto authorities in #Abkhazia are holding today illegitimate “presidential elections”. Georgia condemns this sham process as yet another violation of our national sovereignty. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 25 августа 2019 г.

25 августа в Абхазии прошли выборы президента. На должность претендуют 10 человек, в том числе действующий руководитель страны Рауль Хаджимба.

Ранее News.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия Абхазии потратила на выборы президента республики 17,7 миллиона рублей, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.