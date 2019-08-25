Грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала состоявшиеся в Абхазии президентские выборы «фиктивным процессом», который нарушает суверенитет Грузии.
Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы, — подчеркнула президент.
The de facto authorities in— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S)
#Abkhaziaare holding today illegitimate “presidential elections”. Georgia condemns this sham process as yet another violation of our national sovereignty. 25 августа 2019 г.
25 августа в Абхазии прошли выборы президента. На должность претендуют 10 человек, в том числе действующий руководитель страны Рауль Хаджимба.
Ранее News.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия Абхазии потратила на выборы президента республики 17,7 миллиона рублей, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.