https://static.news.ru/photo/3c2ad8d2-c740-11e9-8c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Центральная избирательная комиссии Абхазии потратила на выборы президента республики 17,7 миллионов рублей, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.

В целом сумма составила 17 миллионов 730 тысяч рублей, — сказал Гогия.

Он отметил, что планировалось потратить 15 миллионов, но из-за непредвиденных обстоятельств сумма увеличилась.

Выборы президента Абхазии проходят 25 августа. На этот пост претендуют 10 человек, включая действующего главу государства Рауля Хаджимбу.

Как ранее писал News.ru, явка на президентских выборах в Абхазии составила 39,14% к 15:00 по местному времени.