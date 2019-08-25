https://static.news.ru/photo/7869fc72-c733-11e9-a015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Явка на президентских выборах в Абхазии составила 39,14% к 15:00 по местному времени.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии республики Тамаза Гогию. Также ход выборов в республике прокомментировал глава МВД Абхазии Гарри Аршба. Он рассказал, что сотрудники ведомства находятся не только на избирательных участках в Абхазии, но и в российских городах, где тоже проходит голосование — в Москве и Черкесске. Никаких нарушений к настоящему моменту на участках не выявлено.

Абхазские милиционеры, по словам министра, будут сопровождать членов избиркомов, которые повезут бюллетени для голосования в Абхазию. Сам министр признался, что проголосовал за «стабильность, законность и правопорядок», не уточняя имени кандидата.

Кандидатами на пост президента Абхазии являются девять человек — действующий президент Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, оппозиционер Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия и преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Ранее News.ru сообщал, что в Абхазию прибыл немецкий депутат Гуннар Линдеманн, чтобы узнать, соблюдаются ли в республике принципы демократии.