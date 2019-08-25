Явка на президентских выборах в Абхазии составила 39,14% к 15:00 по местному времени.
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Абхазские милиционеры, по словам министра, будут сопровождать членов избиркомов, которые повезут бюллетени для голосования в Абхазию. Сам министр признался, что проголосовал за «стабильность, законность и правопорядок», не уточняя имени кандидата.
Кандидатами на пост президента Абхазии являются девять человек — действующий президент Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, оппозиционер Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия и преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.
Ранее News.ru сообщал, что в Абхазию прибыл немецкий депутат Гуннар Линдеманн, чтобы узнать, соблюдаются ли в республике принципы демократии.