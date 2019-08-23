https://static.news.ru/photo/d39da8c6-c668-11e9-981f-fa163e074e61_660.jpg Гуннар Линдеманн Фото: facebook.com/afdlindemann

Немецкий депутат Гуннар Линдеманн приехал в качестве международного наблюдателя на выборы в Абхазию, чтобы узнать, соблюдаются ли в республике принципы демократии.

Линдеманн хочет поближе узнать страну, её структуру и систему и понять, могут ли люди пользоваться правом демократического выбора, передаёт РИА Новости .

Потому что нам важно, чтобы каждый мог принять участие в выборах демократических. Мы рады, что нас пригласила избирательная комиссия и что мы можем принять участие в этом процессе, — сказал он.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа. На этот пост претендуют 10 человек, включая действующего главу государства Рауля Хаджимбу.

Ранее выборами в Абхазии заинтересовались наблюдатели из Германии, Китая и других стран заинтересовались выборами в Абхазии, писал News.ru.