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Полиция Барселоны расследует ограбление посла Афганистана в Испании. Преступники напали на дипломата на улице Лаетана и забрали у него часы от Bulgarу за €17 тысяч.

Кроме того, посол получил травму ноги, сообщает «360». Он сразу же сообщил об инциденте в полицию. Ранее News.ru писал о дерзком ограблении в Мадриде. В марте 2019 года группа неизвестных...