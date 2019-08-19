Международные наблюдатели из Германии, Китайской Народной Республики и других стран Европы впервые приедут в Абхазию на выборы президента республики, сообщил вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.
Эти выборы могут побить рекорд по числу международных наблюдателей. Это очень важно с точки зрения доведения правды об Абхазии, — заявил Галустян.
Интерес международных наблюдателей проявился благодаря недавно созданному международному парламентскому движению «Лига друзей Абхазии».
С 22 августа в Абхазию начнут прибывать «представители дружественных стран». Своё участие подтвердили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, ДНР, ЛНР, Южной Осетии, и Крыма, отметил вице-спикер. Галустян подчеркнул, что делегацию Госдумы возглавляет «большой друг» Абхазии Константин Затулин.
Также в республику прибудут представители парламента Союзного государства России и Белоруссии, представители из Карабаха и Приднестровья, информирует «
Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа. На этот пост претендуют 10 человек, включая действующего главу государства Рауля Хаджимбу.
Ранее визит в Абхазию на выборы подтвердили российские сенаторы. В состав делегации Совфеда войдут представители международного комитета Фарит Мухаметшин и Алексей Кондратьев, а также комитета по обороне – Михаил Козлов и Ольга Ковитиди, писал News.ru.