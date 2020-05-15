Журналисты выяснили местонахождение Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/87c0c574-96c3-11ea-976b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Американские журналисты предположили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в настоящее время находится на своей вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря в районе пляжного курорта Вонсан-Кальма.

Как отмечает New York Post, на протяжении двух недель у закрытого курорта было замечено несколько яхт. И одна из них, судя по спутниковым снимкам, стоит у виллы Ким Чен Ына. Это говорит о том, что северокорейский лидер, возможно, уже находится в своей пляжной резиденции или планирует прибыть туда в ближайшее время. Однако в соцсетях и некоторых СМИ по-прежнему высказываются предположения, что Ким Чен Ын вообще не покидал своего убежища в Вонсане, а завод по производству удобрений открывал его двойник.

Как писал NEWS.ru, 13 мая американские журналисты сообщили, что Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. Уже 12 дней он не делал каких-либо заявлений. New York Post отмечает, что причина пропажи Ким Чен Ына неизвестна.

До этого северокорейский лидер уже пропадал на 20 дней. В частности, 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.