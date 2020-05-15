Журналисты выяснили местонахождение Ким Чен Ына

Американские журналисты предположили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в настоящее время находится на своей вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря в районе пляжного курорта Вонсан-Кальма.
Как
Как писал NEWS.ru, 13 мая американские журналисты сообщили, что Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. Уже 12 дней он не делал каких-либо заявлений. New York Post отмечает, что причина пропажи Ким Чен Ына неизвестна.
До этого северокорейский лидер уже пропадал на 20 дней. В частности, 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.
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