Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел украинских военных

Съемочная группа и корреспондент телеканала «Звезда» Виталий Акиньшин попали под обстрел украинских военных в Донбассе, говорится в Telegram-канале СМИ. Они со ссылкой на Народную милицию ДНР утверждают, что это была атака беспилотника.

Уточняется, что инцидент произошёл во время съёмок сюжета в районе населённого пункта Спартак. Взрывное устройство, которое выпустил БПЛА, — бомба или граната, — упало в нескольких метрах от журналистов. Судя по видео, оператор и корреспондент не пострадали.

Ранее обстрел территории Луганской Народной Республики с позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) привёл к гибели двух мирных жителей. Управляемая ракета попала в их автомобиль, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).