Журналиста из Нидерландов депортировали с Украины за фото взрывов в Одессе

Совет безопасности Украины (СБУ) лишил аккредитации военного корреспондента Нидерландов Роберта Дулмерса за фото взрывов в Одессе, сообщило издание Nederlands Dagblad, где работает журналист. Отмечается, что Дулмерс был позже депортирован. Сотруднику СМИ также запретили въезд на Украину в ближайшие 10 лет.

Голландский журналист Роберт Дулмерс был депортирован с территории Украины в воскресенье днём, — сказано в материале издания.

Главный редактор издания подчеркнул, что не видит в действиях своего сотрудника ничего противозаконного, поскольку свободный и независимый сбор информации — необходимая основа для работы репортёра в условиях военного конфликта.

Американский журналист Майкл Трейси ранее заявил, что украинские власти с помощью пропагандистских материалов о событиях в Буче хотят подтолкнуть США и НАТО к участию в боевых действиях. Он отметил, что западные СМИ не проверяют должным образом поступающую от Киева информацию. По его словам, американские журналисты позабыли обо всех стандартах журналистики. Он добавил, что западная пресса «с радостью» берёт фото и видео украинского правительства и представляет их в качестве подтверждённых фактов. По мнению журналиста, в США усилится лоббирование военного вмешательства.