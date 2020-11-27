Журналист Габуния стал потерпевшим по делу о незаконной слежке

https://static.news.ru/photo/afc7ff34-30be-11eb-ae39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузинский журналист Георгий Габуния признан пострадавшим в уголовном деле о незаконной слежке со стороны гражданина России. Об этом сообщила главная прокуратура Грузии.

Следствие установило, что некий гражданин России незаконно пересёк границу Грузии с использованием поддельных документов, а затем «систематично осуществлял слежку» за журналистом телекомпании «Мтавари архи» Георгием Габуния, добывая информацию о нём, говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ведомстве отметили, что постановлением прокуратуры журналист признан пострадавшим. Задержанный по делу россиянин обвиняется в незаконной слежке, незаконном пересечении границы, а также использовании поддельных документов.

Ранее грузинские спецслужбы заявили о задержании гражданина России Васамбека Бокова по подозрению в использовании фальшивых документов. Как заявил руководитель «Мтавари архи» Ника Гварамия, задержанный якобы планировал убийство журналиста Габуния. Он также обвинил в подготовке покушения главу Чеченской республики Размана Кадырова.

Как сообщал NEWS.ru, Кадыров прокомментировал сообщения о поимке киллера, который якобы готовил покушение на журналиста Георгия Габуния по его заказу. Чеченский лидер заявил, что «если кто-то действует по его поручению, то он его выполнит».