Кадыров: если кто-то действует по моему заказу, он его выполнит

https://static.news.ru/photo/fee20abe-9fa1-11ea-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Службы государственной безопасности Грузии о поимке киллера, который, по данным ведомства, готовил покушение на журналиста Георгия Габуния по заказу чеченского лидера. Политик ответил, что это глупое заявление.

По его словам, некоторые страны управляются людьми, которые не думают о реальных проблемах граждан.

Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают, — написал он в Telegram.

При этом руководитель региона напомнил, что считает сказанные ранее работником СМИ слова оскорблением для России, россиян и для него лично. Он обратился к грузинским властям с просьбой «принять меры, способствующие перевоспитанию» человека. Иначе он останется врагом Кадырова.

Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся, — добавил он.

Накануне грузинская Служба госбезопасности сообщила, что на территории страны был задержан россиянин за использование поддельных документов. Однако позднее в ведомстве начали расследовать подготовку заказного убийства. По словам гендиректора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия, мужчина хотел убить журналиста Георгия Габунию по заказу Кадырова.

Как писал NEWS.ru, Габуния в своей передаче выступал с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина.