Жителям Херсонской области пообещали скорую выдачу паспортов России В Херсонской области могут начать выдавать паспорта России уже в 2022 году

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жителям региона начнут выдавать российские паспорта уже в 2022 году. На получение документа смогут претендовать все, кто пребывает на территории региона, который находится под контролем российских военных, отметил он в беседе с РИА Новости.

Здесь будут выдаваться российские паспорта. Я думаю, что это произойдет уже в этом году, — подчеркнул представитель военно-гражданской администрации.

В регионе уже запустили вещание российских телеканалов и радио.

О праве жителей Херсонской области на получение российского гражданства Кирилл Стремоусов рассказал ещё 6 мая. Он добавил, что регион намерен максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.