Жительницу Эстонии задержали по подозрению в шпионаже

https://static.news.ru/photo/94dd994a-0882-11eb-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Полиция безопасности Эстонии задержала 41-летнюю местную жительницу, которая подозревается в шпионаже в пользу иностранного государства. По решению суда она помещена под арест.

В прокуратуре не уточнили, для какой страны подозреваемая могла вести враждебную разведывательную деятельность. В пресс-службе ведомства также отказались раскрывать подробности дела, ссылаясь на его секретность, сообщает Eesti Ekspress.

По сведениям издания, подозреваемая в шпионаже не является госслужащей, не состоит в какой-либо партии и не баллотировалась на выборах. Женщина занимается предпринимательской деятельностью. Принадлежащая ей фирма предлагает услуги по консультированию в вопросах бизнеса и управления.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую гостайну. Власти республики объявили россиян персонами нон-грата и дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.