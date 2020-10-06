Жительницу Эстонии задержали по подозрению в шпионаже

Полиция безопасности Эстонии задержала 41-летнюю местную жительницу, которая подозревается в шпионаже в пользу иностранного государства. По решению суда она помещена под арест.
В прокуратуре не уточнили, для какой страны подозреваемая могла вести враждебную разведывательную деятельность. В пресс-службе ведомства также отказались раскрывать подробности дела, ссылаясь на его секретность,
По сведениям издания, подозреваемая в шпионаже не является госслужащей, не состоит в какой-либо партии и не баллотировалась на выборах. Женщина занимается предпринимательской деятельностью. Принадлежащая ей фирма предлагает услуги по консультированию в вопросах бизнеса и управления.
Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую гостайну. Власти республики объявили россиян персонами нон-грата и дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.
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