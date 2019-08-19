https://static.news.ru/photo/f1cf5dfe-c27a-11e9-85b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общественная кампания по отказу от японских сервисов и любой продукции продолжается в Южной Корее уже второй месяц. Списки с товарами из Японии, которые можно заменить на корейские, сейчас очень популярны в Интернете среди местного населения.

Речь идёт обо всех продуктах, начиная от игрушек Hello Kitty до брендов шоколада, риса и кошачьего корма, которые предлагается заменять отечественными аналогами, пишет The Wall Street Journal .

Для этого даже было создано специальное приложение, которое можно скачать на телефон. Оно, например, предлагает заменить котят Hello Kitty на героев южнокорейского мультфильма о пингвинёнке Пороро.

Скандал произошёл и из-за местного бренда риса быстрого приготовления компании CJ Cheiljedang Corp. Пользователи соцсетей разозлились из-за того, что в нём обнаружена 0,1%-ная примесь экстракта японской рисовой муки. Производитель уже извинился и пообещал заменить ингредиент.

Сетевая кофейня Starbucks в Южной Корее больше не продаёт японский напиток Матча-латте. Из-за использования японского названия рисовых пирожных mochi, вместо корейского ddeok пришлось извиняться известному блогеру.

На международный конкурс красоты, который состоится в Японии, отказались ехать южнокорейские девушки. При этом японских скаковых лошадей не пригласили на международные соревнования в Южную Корею. Японский мультфильм «Butt Detective the Movie» из-за бойкота провалился в южнокорейском прокате.

Отношения Токио и Сеула испортились осенью 2018 года. Причиной стало требование последнего выплатить компенсацию четырём корейским работникам за подневольный труд во время Второй мировой войны. Япония считает, что вопрос давно закрыт.

Процесс исключения Японии из перечня главных торговых партнёров стартовал в Республике Корея 14 августа, писал News.ru. До этого Токио наложил санкции на Сеул в связи с «подрывом доверия».