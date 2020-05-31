Жители приграничья Киргизии и Узбекистана закидали друг друга камнями

Спор о принадлежности родника между жителями приграничных районов Киргизии и Узбекистана привёл к закидыванию друг друга камнями.
Как
Спор о принадлежности родника между гражданами двух стран перерос в конфликт, стороны закидали друг друга камнями, — цитирует сообщение агентство.
Бердикулова добавила, что глава Кадамжайского района Баткенской области Киргизии и глава Сохского района Узбекистана встретились для переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее МИД Киргизии вызвал посла Таджикистана в связи с инцидентом с применением оружия на границе двух стран. Дипломату была вручена нота протеста. Как писал NEWS.ru, в инциденте на границе, подробности которого стороны приводят по-разному, пострадали трое киргизских военных.
Один из них получил ранение в голову. Днём ранее между собой конфликтовали жители ближайших к границе населённых пунктов, поводом для разбирательств стал неучтённый участок земли.
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