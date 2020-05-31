Жители приграничья Киргизии и Узбекистана закидали друг друга камнями

https://static.news.ru/photo/19d3a3a0-a353-11ea-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Rezvantsev/Global Look Press

Спор о принадлежности родника между жителями приграничных районов Киргизии и Узбекистана привёл к закидыванию друг друга камнями.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-секретаря администрации Баткенской области Киргизии Чолпон Бердикулова, инцидент произошёл в Кадамжайском районе Баткенской области между жителями киргизского села Чечме и жителями узбекского анклава Сох.

Спор о принадлежности родника между гражданами двух стран перерос в конфликт, стороны закидали друг друга камнями, — цитирует сообщение агентство.

Бердикулова добавила, что глава Кадамжайского района Баткенской области Киргизии и глава Сохского района Узбекистана встретились для переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее МИД Киргизии вызвал посла Таджикистана в связи с инцидентом с применением оружия на границе двух стран. Дипломату была вручена нота протеста. Как писал NEWS.ru, в инциденте на границе, подробности которого стороны приводят по-разному, пострадали трое киргизских военных.

Один из них получил ранение в голову. Днём ранее между собой конфликтовали жители ближайших к границе населённых пунктов, поводом для разбирательств стал неучтённый участок земли.