https://static.news.ru/photo/ad2e5100-292c-11ea-b4ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: falco /pixabay.com

Жители Черногории вышли на улицы против спорного закона о свободе вероисповедания, который приняли в парламенте страны. Отмечается, что оппозиционные депутаты не смогли принять участие в голосовании, так как были задержаны полицией. Об этом сообщила «Газета.ru».

Закон серьёзно затрагивает интересы Сербской православной церкви, предусматривая изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идёт более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог, — сообщает издание.

Однако правительство Черногории настаивает на том, что православная церковь хочет отстоять религиозную монополию в государстве.

Жители страны, после массового задержания депутатов, вышли на протесты. Акции начались в городе Беран. Там протестующие встали на дороге и нарушили транспортное сообщение. Затем к ним подключились жители других городов. Число активистов уже достигло несколько тысяч. Правительство Черногории настаивает на своей позиции, а полиция задерживает протестующих.

What is happening in #Montenegro today is a vile travesty that should have been challenged years ago. My latest: https://t.co/BQYmZmj1Yj — Nebojša Malić (@NebojsaMalic) December 27, 2019

Ранее NEWS.ru писал о том, что епископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий пострадал во время протестной акции в Черногории. Он отметил, что не осуждает полицию и призвал всех сохранять мир.