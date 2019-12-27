Жители Черногории вышли на улицы против спорного закона о свободе вероисповедания, который приняли в парламенте страны. Отмечается, что оппозиционные депутаты не смогли принять участие в голосовании, так как были задержаны полицией. Об этом сообщила «Газета.ru».
Закон серьёзно затрагивает интересы Сербской православной церкви, предусматривая изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идёт более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог, — сообщает издание.
Однако правительство Черногории настаивает на том, что православная церковь хочет отстоять религиозную монополию в государстве.
Жители страны, после массового задержания депутатов, вышли на протесты. Акции начались в городе Беран. Там протестующие встали на дороге и нарушили транспортное сообщение. Затем к ним подключились жители других городов. Число активистов уже достигло несколько тысяч. Правительство Черногории настаивает на своей позиции, а полиция задерживает протестующих.