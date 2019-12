Однако правительство Черногории настаивает на том, что православная церковь хочет отстоять религиозную монополию в государстве.

Жители страны, после массового задержания депутатов, вышли на протесты. Акции начались в городе Беран. Там протестующие встали на дороге и нарушили транспортное сообщение. Затем к ним подключились жители других городов. Число активистов уже достигло несколько тысяч. Правительство Черногории настаивает на своей позиции, а полиция задерживает протестующих.