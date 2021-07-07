Жителей Дании шокировала российская атомная подлодка

Российская подлодка «Орёл» прошла через территориальные воды Дании и шокировала её жителей. Как сообщил телеканал TV2, субмарину заметил монтажник Мадс Кристенсен, работавший в этот день на мосту через пролив Большой Бельт. Он был удивлён её размерами.

Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в Интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось. Это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская! — отметил он.

При этом его не удивляют, например, гигантские контейнеровозы, которые постоянно ходят через пролив.

Эксперт по подводным лодкам капитан Дитте Дюреборг рассказал, что такую подлодку очень сложно отследить, несмотря не её размеры и экипаж больше 100 человек. В первую очередь это связано с особым типом стали, из которой она сделана, а также «у неё низкая магнитная сигнатура».

Военное ведомство Дании подчеркнуло, что проход атомной подлодки России через воды страны «не повод для драмы», потому что субмарина соблюдала все международные правила безопасного судоходства.

Ранее шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами. Встреча произошла в 2020 году, когда яхта шведов, направлявшаяся к острову Драге, проходила под Эресуннским мостом, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский Мальмё.