Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами

https://static.news.ru/photo/8c04fdf8-d020-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.

Встреча произошла 25 июля, когда яхта шведов, направлявшаяся к острову Драге, проходила под Эресуннским мостом, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский Мальмё. По словам одного из туристов, 23-летнего Расмуса Карлссона, подлодка прошла всего в нескольких десятках метров от их судёнышка.

Мы все увидели её и были поражены: она была просто гигантская, — рассказал он изданию Expressen.

Карлссон отметил, что часто выходит в море, но подобное видел впервые.

Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто, — признался он.

Путешественник добавил, что видел на мостике подлодки четырёх человек. Один из них помахал туристам рукой.

В ВМС Швеции изданию подтвердили, что в указанном регионе действительно находилась российская субмарина. Военные назвали её прохождение вблизи от скандинавского полуострова «простым перемещением».

Ранее NEWS.ru писал, что присутствие российской подводной лодки «Орёл» в Балтийском море обеспокоило главу отмеченной в 2017 году Нобелевской премией Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин. По её словам, это угрожает безопасности Швеции. Фин укорила власти страны за то, что они отказались присоединиться к конвенции ООН о запрете ядерного оружия, и призвала правительство подписать соглашение, если оно «не хочет и дальше наблюдать ядерное оружие вблизи шведской территории».