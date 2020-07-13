Нобелевский лауреат назвала российскую подлодку угрозой для Швеции

https://static.news.ru/photo/516d63b8-c51e-11ea-a6bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Присутствие российской подводной лодки «Орёл» в Балтийском море угрожает безопасности Швеции. Об этом заявила директор отмеченной в 2017 году Нобелевской премией Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

АПЛ «Орёл» (проект 949А «Антей») входит в состав 1-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России. В Балтику она вошла 9 июля, преодолев пролив Большой Бельт в надводном положении.

Подлодки типа «Антей» могут оснащаться крылатыми ракетами дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками и ядерными торпедами.

Появление в Балтийском море российских подлодок, которые могут оснащаться оружием массового поражения, — это тревожная тенденция, угрожающая безопасности Швеции, — цитирует Фин SVT.

Фин укорила власти страны за то, что они отказались присоединиться к конвенции ООН о запрете ядерного оружия. По её словам, Стокгольму следует подписать соглашение, если правительство «не хочет и дальше наблюдать ядерное оружие вблизи шведской территории».

В Минобороны Швеции появление российской подводной лодки в Балтийском море комментировать отказались.

Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО отметили «самую большую активность» российских подлодок в Атлантике за всю историю. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, РФ модернизирует свои военные мощности и демонстрирует готовность их применять. Он выразил обеспокоенность российскими военными разработками и заявил о необходимости нового соглашения о разоружении вместо Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).