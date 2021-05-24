Женеву снова назвали вероятным местом встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/293e3696-bd2b-11eb-90a5-96000091f725_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена, вероятнее всего, состоится на территории Женевы, в Швейцарии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил знакомый с ситуацией американский чиновник. Его слова приводит издание Politico.

В СМИ, со ссылкой на различные источники, неоднократно сообщалось, что, вероятно, переговоры пройдут в Женеве. Так, к примеру, аналогичные сведения накануне предоставляла швейцарская газета Tages-Anzeiger. Официальный представитель Вашингтона также назвал Женеву возможным местом встречи президентов.

Точная дата встречи в верхах пока неизвестна, однако ожидается, что лидеры встретятся в середине июня во время поездки Байдена в Европу для переговоров с членами ЕС и НАТО, — подчеркнул источник.

До этого в СМИ уже появлялась информация, согласно которой Москва пока однозначно не ответила по поводу встречи Путина и Байдена. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что окончательное решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации.