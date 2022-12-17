Жена Зеленского сорвала «крещение» шампанским военного корабля Жена Зеленского не смогла разбить шампанское о борт корабля

Фото: president.gov.ua

Корвет «Гетман Иван Мазепа»

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не смогла разбить шампанское о борт военного корабля «Гетман Иван Мазепа», построенного в Турции для Киева. Торжественная церемония состоялось еще 2 октября, но кадры появились в Сети только сейчас.

На видео видно, как Елена Зеленская разрубает небольшим топориком канат, привязанная к нему бутылка шампанского ударяется о борт корабля, но остается целой. У кораблестроителей и моряков это является очень плохой приметой, поскольку предрекает кораблю скорую гибель.

Строительство судна «Гетман Иван Мазепа» обеспечивалось проектом MILGEM, который финансируется ВМС Турции. В июле 2021 года Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса «Ада» для нужд украинских вооруженных сил. Первый корабль заложили на верфи RMK Marine Shipyard в Стамбуле в сентябре 2021 года.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов назвал ВМФ Украины военно-речным флотом. Он пояснил, что в распоряжении Киева остались лишь несколько бронекатеров, которые в лучшем случае могут передвигаться по Днепру. Имевшиеся военные корабли либо затоплены, либо не боеготовы.