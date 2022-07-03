В России назвали ВМС Украины военно-речным флотом Адмирал Комоедов назвал ВМС Украины военно-речным флотом

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил, что военные моряки Украины 3 июля встречают профессиональный праздник без флота. Все военные корабли Украины либо затоплены, либо находятся не в боеготовом состоянии, отметил он в беседе с РИА Новости.

Фактически День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной, — подчеркнул адмирал.

Комоедов уточнил, что в распоряжении Киева остались лишь несколько бронекатеров, которые в лучшем случае могут передвигаться по Днепру. При том, что в 1997 году при разделе корабельного состава Черноморского флота СССР Украине достались более 100 кораблей.

Даже самый современный на тот момент на Черноморском флоте фрегат «Гетман Сагайдачный» достался Украине. Сейчас корабль фактически уничтожен, — добавил адмирал.

Фрегат притопили в порту Николаева, чтобы он не был захвачен военными России.

Ранее стало известно, что в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины рассказали о затоплении в порту Николаева флагмана ВМС страны «Гетман Сагайдачный». Военные объяснили свои действия возникшей «необходимостью». Несмотря на это, власти пообещали после окончания конфликта на Украине «быстро поднять и восстановить корабль».