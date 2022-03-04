«Так нужно»: Украинские власти объяснили затопление флагмана ВМС страны

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины подтвердили затопление в порту Николаева флагмана ВМС страны «Гетман Сагайдачный». Военные объяснили свои действия возникшей «необходимостью». Несмотря на это, власти пообещали после окончания конфликта на Украине «быстро поднять и восстановить корабль». Соответствующий пост появился на официальной странице ведомства в Facebook.

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева. Так нужно, - сказано в пресс-релизе.

Ряд СМИ на Украине сообщили, что корабль был затоплен ещё 24 февраля, но официально власти подтвердили информацию только сейчас. Журналисты предположили, что судно затопили, чтобы оно не досталось российским военным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее осудил западных партнёров за отказ передать Украине боевые самолёты. Он призвал Запад немедленно принять решение по этому вопросу. По его словам, дети в Харькове, Херсоне и Мариуполе якобы сидят по подвалам, пока российская авиация наносит авиаудары.