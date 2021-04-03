Жена президента Аргентины получила отрицательный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a4c4fbda-9489-11eb-b686-96000091f725_660.jpg Фото: fabiolaoficialok/facebook.com

Супруга президента Аргентины Альберто Фернандеса Фабиола Яньес сдала тест на коронавирусную инфекцию и получила отрицательный результат. Об этом в субботу, 3 апреля, журналистам сообщили информированные источники.

Ранее стало известно, что Фернандес, получивший две дозы вакцины «Спутник V» российского производства, получил положительный тест на антиген коронавирусной инфекции. Политик на своей странице в социальной сети подчеркнул, что у него поднималась температура, были небольшие головные боли, однако сейчас он чувствует себя хорошо.

Вслед за мужем тест на коронавирус сдала и Яньес. Результат её анализов оказался отрицательным. Однако первая леди всё равно будет соблюдать карантин, пишет портал Infobae.

Фернандес получил две дозы «Спутник V» в январе. Российская вакцина уже одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отреагировал на сообщение о заражении президента Аргентины. По словам учёного, симптомы, которые политик описал на своей странице в социальной сети, являются гриппоподобными. Он подчеркнул, что вакцинация не может на 100% исключать риск заражения.