Жена президента Аргентины получила отрицательный тест на коронавирус

Фото: fabiolaoficialok/facebook.com

Все суда, застрявшие из-за аварии контейнеровоза Ever Given, покинули Суэцкий канал. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа.

Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал, — цитирует ТАСС Рабиа. 24 марта контейнеровоз Ever Given, следующий...