Желающих покинуть США во время пандемии не набралось на один рейс

https://static.news.ru/photo/74f1cdbe-788f-11ea-b5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Желающих вернуться из США в Россию в разгар пандемии коронавируса оказалось настолько мало, что этого недостаточно для направления за ними даже одного самолёта. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Недостаточно для направления сюда даже одного самолёта, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Точное число зарегистрировавшихся на соответствующем разделе портала «Госуслуги» он при этом не уточнил. Ранее он призвал всех россиян, желающих вернуться на родину, подать свои заявки.

NEWS.ru писал, что количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США достигло 362 759. Об этом объявили в Университете Джонса Хопкинса, в котором ведут статистику распространения инфекции на основе данных федеральных и местных властей. Жертвами пандемии COVID-19 стали 10 689 человек, выздороветь смогли 18,9 тысячи.