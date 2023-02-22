Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Оно произошло в среду, 22 февраля. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Отмечается, что эпицентр природного катаклизма находился в 117 километрах на северо-запад от города Бендер-Аббас, население которого составляет порядка 352 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в 113 километрах от Бендер-Аббаса.

Ранее сообщалось, что в Исландии в 216 км к юго-востоку от Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным специалистов, толчки произошли на глубине в 10 км под землей. Информации о пострадавших от местных СМИ пока не поступало.

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они прогремели с разницей в 17 минут. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии. По последним данным, в результате катаклизма в Турции погибли шестеро человек и пострадали около 300.