Земан объяснил, почему извинился перед Сербией за бомбёжки Югославии

https://static.news.ru/photo/4644e122-b803-11eb-8ad9-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Roman Vondrous/Global Look Press

76-летний президент Чехии Милош Земан рассказал, почему попросил прощения у сербского народа за бомбёжки Югославии странами НАТО в 1999 году. Текст его заявления опубликовал в Facebook пресс-секретарь Иржи Овчачек.

Мы говорили с господином президентом [Сербии Александром Вучичем] о традиционной чешско-сербской дружбе, которая проявилась, например, в 1938 году, когда нас предали наши западные союзники, а также в 1968 году, когда нас предали наши восточные союзники. Человек не выбирает. В обоих случаях сербский народ выразил нам свою поддержку. А мы ответили ему бомбардировкой, — пояснил Земан.

Он подчеркнул, что воспользовался возможностью принести извинения за бомбардировки Югославии, поскольку этот вопрос беспокоил его всё это время. Политик напомнил, что НАТО приняло решение бомбить балканское государство, когда Прага несколько недель была членом Альянса. Чехия последней дала согласие на эту военную операцию, а до этого искала хотя бы одну страну, которая бы выступила вместе с ней против, но в итоге осталась в одиночестве.

Но всё же это не оправдывает нас, потому что это было проявлением недостатка мужества. Этим извинением и просьбой о прощении я избавился от многолетней травмы, потому что покаяние освобождает и, как говорили латиняне, dixi et salvavi animam meam — я сказал, и я спас свою душу, — подытожил чешский президент.

Ранее сербский лидер Александр Вучич приехал в Прагу с двухдневным визитом. В ходе встречи Земан публично принёс свои извинения за бомбардировки Югославии. Глава Сербии поблагодарил своего коллегу и отметил, что в стране будут считать чехов дружеским и братским народом.