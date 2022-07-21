Зеленскому не позволили выступить на саммите МЕРКОСУР в Парагвае

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Южноамериканскя торговая организация МЕРКОСУР не позволила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на саммите, который проходит в эти дни в городе Луке в Парагвае. Также в организации заявили, что не намерены вести диалог с украинским лидером. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Парагвая Раул Кано. Его слова приводит РИА Новости.

МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий, — сказал Кано.

Переговоры глав Парагвая и Украины состоялись 6 июля. Как сообщили в МИД южноамериканского государства, в числе прочего Зеленский искал возможность выступить перед лидерами организации по вопросу российско-украинского конфликта.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, который объединяет такие государства. как Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия. Организация была создана в 1991 году, она объединяет более 250 млн человек и порядка 75% совокупного ВВП континента.

Ранее сообщалось, что супруга украинского президента Елена Зеленская приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны.