Зеленский заявил, что Украину оставили в одиночестве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна остаётся в одиночестве в защите своего государства. Об этом он заявил в своём очередном видеообращении, опубликованном в официальном аккаунте офиса президента в Facebook. По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины.

Этим утром мы защищаем нашу страну в одиночку, как и вчера. Мировые силы смотрят на происходящее со стороны. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своём небе и видим на своей земле, что этого недостаточно, — заявил Зеленский.

Он рассказал, что уже второй день продолжаются обстрелы городов Украины, включаю столицу — Киев. С начала военной операции погибли 137 украинцев, ещё сотни получили ранения.

Зеленский сравнил нынешнюю ситуацию с 1941-й годом и заявил, что только солидарность и решительность украинцев способны сохранить свободу и защитить государство.

Также он обратился на русском языке к гражданам России, которые выходят на протесты, заявив, что их видят и это значит, что «вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить».

Ранее Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции. В своём Twitter он написал о необходимости «посадить Россию за стол переговоров». Он также обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой об оказании военной помощи Украине и санкциях против России.