Зеленский высказался о втором президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй президентский срок. По его словам, он пока не принял конкретного решения. Об этом украинский лидер заявил на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией «Слуга народа», передаёт «Интерфакс».

Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду, — сказал он.

Он отметил, что считает вопрос «концентрации власти искусственной историей», и добавил, что не собирается превращать Украину в президентскую республику.

Я не совсем понимаю, о какой концентрации вы говорите. Всё что у нас есть, у нас и было. Но и меньшей власти быть не может. Нам это дал народ Украины своим голосованием, — резюмировал президент.

Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 года. Одним из его главных предвыборных обещаний было установление мира в Донбассе. Также во время предвыборной кампании он подчёркивал, что намерен оставаться президентом только один срок.

Следующие выборы президенты Украины должны пройти в 2024 году.

Ранее Зеленский оценил свою работу на посту президента по итогам двух лет на семь-ввосемь баллов из 12 возможных. При этом работу своей партии «Слуга народа» он оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.