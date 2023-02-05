Зеленский ввел санкции против 200 компаний и предприятий из России Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний, включая Росатом и его «дочек»

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому были введены в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, среди которых оказался Росатом, а также его «дочки», передает РИА Новости. По его словам, данный пакет ограничений является не последним в отношении российской отрасли.

Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России​​​. И это не последнее решение относительно этой их отрасли, — сказал Зеленский.

Он не стал при этом уточнять, какие еще санкции Киев планирует ввести против российских компаний.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила последние санкции Канады против российских журналистов и артистов с действиями нацистской Германии. По ее словам, такими же методами Третий рейх пытался уничтожить «негерманский дух».

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в свою очередь заявил, что Россия ответит на очередные антироссийские санкции Канады против медиагруппы «Россия сегодня», а также ряда журналистов и артистов. Дипломат подчеркнул, что ни одно «недружественное действие» Оттавы не останется без ответа.