Захарова сравнила новые санкции Канады с политикой нацистской Германии Захарова: санкции Канады сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила последние санкции Канады против российских журналистов и артистов с действиями нацистской Германии. По ее словам, такими же методами Третий рейх пытался уничтожить «негерманский дух».

Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства (премьера Канады Джастина — ред.) Трюдо Христей Фриланд, — написала Захарова.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия ответит на очередные антироссийские санкции Канады против медиагруппы «Россия сегодня», а также ряда журналистов и артистов. Дипломат подчеркнул, что ни одно «недружественное действие» Оттавы не останется без ответа.

Напомним, что ограничительные меры были введены в том числе в отношении российских деятелей культуры, среди которых оказались Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие.